Il ChievoVerona Women mette a segno un altro acquisto: ufficiale l'ingaggio di Elena Mombelli

Il ChievoVerona Women mette a segno un colpo per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro.

La società femminile gialloblù, tramite il proprio sito, ha infatti annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Elena Mombelli, giovane centrale difensivo proveniente dal Brescia, dove ha disputato la prima parte di stagione. La classe 2003 arriva in gialloblù come rinforzo sia per la Primavera che per la Prima Squadra. Si allenerà spesso con le ragazze di mister Venturi, con la possibilità di essere convocata per le gare del campionato di Serie B. Un innesto ideale per la squadra scaligera, considerando che può ricoprire diverse posizioni in campo, avendo delle caratteristiche che la rendono una giocatrice polivalente, resistente e capace di lottare in ogni zona del campo.

Queste le sue primissime parole da nuova calciatrice del Chievo: «Ho accettato la proposta per la serietà, la professionalità e l’attenzione per le atlete che questa società mette ogni giorno. Conosco già molte delle mie nuove compagne, che mi hanno parlato benissimo di questa grande famiglia. Venendo qui mi aspetto di crescere e migliorare ogni giorno prendendo esempio dalle giocatrici più esperte presenti in rosa. Dovrò allenarmi al meglio, per farmi trovare pronta quando il mister mi chiamerà in causa, così da poter dare il mio contributo affinché tutto il team possa sempre fare meglio e ambire ai traguardi prestigiosi che il Chievo merita. Il mio ruolo principale è la centrale di difesa, anche se sono spesso stata impiegata come centrale di centrocampo. Le peculiarità che ho sono sicuramente la potenza fisica, la capacità, grazie alla mia altezza, di colpire di testa, la grinta e l’aggressività che metto sia negli allenamenti che in campo. Un sogno a lungo termine? Beh, poter giocare un giorno in Serie A».