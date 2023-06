Il Chievo Women saluta l'allenatore Venturi: «Grazie di cuore mister!»

Si è ufficialmente conclusa, dopo due belle stagioni, l'avventura di mister Giacomo Venturi sulla panchina dell'H&D Chievo Women.

La società gialloblù, che ha di recente annunciato l'inizio di una collaborazione col Cittadella, ha infatti salutato il tecnico con una lunga nota di ringraziamento. Questo il comunicato:

«Potremmo cominciare dalla splendida cavalcata che ci ha condotti al terzo posto nella scorsa stagione, oppure ricordare la storica qualificazione di pochi mesi fa ai Quarti di Finale di Coppa Italia che ci ha permesso di figurare come l'unica squadra di B fra le migliori 8 della competizione. Ma non basterebbe elencare ad uno ad uno i prestigiosi risultati raggiunti per comprendere a pieno l'apporto di Mister Giacomo Venturi e del suo staff in questi due anni intensi e pieni di emozioni.

Mister Venturi è riuscito soprattutto a trasmettere sin dal primo giorno la sua filosofia di calcio e ha dato al Chievo un'identità precisa, un marchio ben riconoscibile e apprezzato in larga misura in giro per l’Italia. Un gioco brillante, moderno, coraggioso, che ha conquistato le calciatrici e ha sempre fatto divertire tifosi e addetti ai lavori. Una costante ricerca del "bello" che però non è mai stata fine a se stessa. Il bel gioco non come meta, ma come mezzo più efficace per raggiungere la vittoria. Con la sua ambizione e il suo carisma, infatti, il tecnico ci ha spinti sempre al di là dei nostri limiti e ci ha consentito di scrivere alcune pagine che rimarranno per sempre nella storia del nostro club.

Per tutto questo e molto altro, ringraziamo di cuore Mister Giacomo Venturi per la sua straordinaria professionalità e per lo splendido lavoro svolto in queste due stagioni al servizio dell'Harley&Dikkinson Chievo Women e auguriamo allo stesso le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

GRAZIE MISTER!»