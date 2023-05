Un Chievo Women in piena emergenza strappa un buon pareggio a Ravenna

Dopo le ultime due sconfitte in campionato, il Chievo Women interrompe la striscia negativa grazie al pareggio ottenuto sul campo dell'ostico Ravenna.

La squadra di Venturi arriva alla trasferta romagnola ancora una volta in piena emergenza, ma riesce comunque a giocare una gara di grande spirito. Il primo squillo verso la porta è infatti proprio delle ragazze gialloblù: al 3' Tardini, liberata al tiro con uno schema su punizione, conclude da posizione defilata impegnando Vicenzi. Le locali, però, approcciano il match con un'aggressività che pare avere la meglio nelle prime battute. Una pressione che al 10′, grazie a una palla sporca, porta Mascia a pochi passi da Fenzi, che chiude però bene lo specchio. La prima vera occasione dell'incontro arriva due minuti dopo ed è di stampo romagnolo: cross dalla destra di Ventura, ex di giornata, su cui Domi anticipa Mele e centra la traversa. La risposta delle clivensi arriva al 19′, quando Tunoaia recupera palla e scarica per la giovane Buonamassa, il cui bolide si stampa sul palo. Al 29′ Fenzi compie un grande intervento sull'angolato colpo di testa di Giovagnoli sugli sviluppi di un corner, mantenendo il primo tempo senza reti.

La ripresa si apre ancora una volta con le padrone di casa arrembanti. D'altra parte, le scaligere si difendono con ordine e danno l'impressione di aver preso le contromisure agli attacchi romagnoli. L'unico vero pericolo nella prima metà del secondo tempo arriva dal cross di Raggi, con il salvataggio provvidenziale di Tunoaia a evitare la battuta a rete di Mariani. Le gialloblù rispondono al 70′ con la discesa sulla fascia di Mele: cross basso del terzino e girata di Alborghetti che viene respinta dalla difesa. All'80' arriva il secondo miracolo di giornata di Fenzi: la neoentrata Gianesin ruba palla, arriva a limite dellarea e lascia partire un tiro potente che sembra destinato all'angolino, ma con un altro colpo di reni l'estremo difensore clivense salva ancora una volta porta e risultato. Il forcing finale del Chievo produce due occasioni che sfiorano il colpo grosso. Al minuto 84 Willis sovrasta l'avversaria sullo spiovente in area e fa la sponda per Bianchi, che di prima intenzione calcia in porta. Il tentativo dell'ex Como viene leggermente deviato e finisce a pochissimi centimetri dal palo. Dieci minuti dopo, in pieno recupero, ultima emozione del match. Sull'angolo sul primo palo di Tardini, Dallagiacoma si inventa un tacco che trova una deviazione che rischia di beffare Vicenzi, che non avrebbe potuto far nulla. Anche in questa occasione palla a fin di palo.

Finisce dunque 0 a 0 il match fra Chievo e Ravenna, con le gialloblù che ritrovano dopo due mesi un risultato utile in trasferta. Una prestazione positiva che fa ben sperare in vista delle ultime tre partite della B e del prossimo incontro casalingo in programma domenica, 14 maggio, allo stadio Olivieri contro il San Marino.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

RAVENNA WOMEN - HARLEY&DIKKINSON CHIEVO WOMEN 0-0

RAVENNA WOMEN: Vicenzi, Ventura (37′ Raggi), Giovagnoli, Gardel, Mascia, Domi (46′ Candeloro), Eli. Mariani, Barbaresi, Burbassi, Carrer (54′ Gianesin), Ele. Mariani. Allenatore: Massimo Ricci

H&D CHIEVO: Fenzi, Mele, Zanoletti, Salaorni, Tunoaia; Tardini, Kiem, Buonamassa (82′ Bianchi); Mascanzoni, Dallagiacoma, Alborghetti (71′ Willis). Allenatore: Giacomo Venturi