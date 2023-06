Chievo Women, la bandiera Salaorni saluta il calcio giocato dopo ventuno anni in gialloblù

Francesca Salaorni, bandiera del Chievo Women, lascia il calcio giocato e saluta la società gialloblù dopo ventuno anni di amore e militanza.

Si è conclusa così, con un vero e proprio "pasillo de honor", ovvero il tributo riservato dalle due squadre in campo, l'avventura della veterana scaligera, la cui uscita dal campo nell'ultima gara di campionato con il Cesena è stata accompagnata da grandi applausi da parte di tutti.

Sette stagioni nelle giovanili e 14 in Prima Squadra, 201 presenze fra Serie A e B (230 in carriera con la maglia del Chievo), una promozione in massima serie nel 2012, centinaia di partite con la fascia di capitano, 13 gol e molteplici takle a difesa della propria porta: questi i numeri della capitana, arrivata ad appena otto anni e oggi vero esempio per tutto il movimento femminile.

Una crescita e un'appartenenza che anche la società scaligera ha voluto premiare: oltre ad aver consegnato una targa celebrativa, al termine della sfida il Club veronese ha infatti annunciato pubblicamente che è stata ritirata la maglia numero 23. La casacca che Salaorni ha indossato per tanti anni e in diverse categorie e competizioni sarà così eternamente associata solo a lei.