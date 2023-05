Il Chievo Women ritrova il successo esterno a Sassari: vittoria in rimonta con la Torres

Dopo la vittoria casalinga con il San Marino, il Chievo Women replica con un altro successo in un match tutt'altro che semplice, quello conquistato nella trasferta sarda sul campo della Sassari Torres.

Inizio decisamente più forte delle rossoblù, che provano da subito a mettere alle strette le clivensi e spingono soprattutto utilizzando le corsie esterne. Il vantaggio della Torres, infatti, non tarda ad arrivare: sulla ribattuta di un calcio d'angolo, Peddio calcia verso la porta e centra Tunoaia. Deviazione decisiva e fortuita della giocatrice scaligera e palla che cambia direzione, infilandosi nella porta gialloblù. Alla mezz'ora il Chievo trova la giocata che cambia il volto della prima frazione e anche della gara: il lancio di Kiem pesca l'inserimento in area di Mascanzoni, che anticipa con un guizzo Deiana e viene abbattuta in modo falloso. Dagli undici metri Willis è chirurgica, trasformando con precisione e ristabilendo la parità.

La ripresa si apre con un tiro-cross di Dallagiacoma diretto all'incrocio, deviato in angolo in modo decisivo da Deiana. Al 55′, poi, le ragazze di Venturi trovano la rete con Willis dopo un recupero alto, annullata però per posizione irregolare della maltese. Dal 67′ è protagonista la neoentrata Manca con un tiro potente e con un assist non sfruttato per Willis. Poco dopo la stessa Willis ci prova anche di testa sulla punizione battuta da Salaorni, sfiorando ancora una volta la doppietta. Al 73′ torna a farsi viva la Torres con la percussione di Adam, trovando l'opposizione di Fenzi a disinnescare il suo mancino violento. A cinque minuti dal 90′ il Chievo Women trova la rete del vantaggio: Tardini pesca Mascanzoni sulla corsia, cross preciso per Manca che in allungo riesce a trovare la deviazione decisiva a rete, siglando l'1 a 2 e il primo timbro in maglia scaligera. La Torres non ci sta e al minuto 88 sfiora clamorosamente il pari: dopo una serie di contrasti Adam viene pescata da sola in area, conslusione potente e palla che si stampa sul palo. Su quest'ultimo brivido e dopo gli ultimi minuti di sofferenza, si chiude il match con il risultato di 2-1 in favore delle ospiti.

Le gialloblù ritrovano così il successo esterno dopo più di due mesi e allungano la striscia positiva con 7 punti nelle ultime 3 partite. Ora manca l'ultima gara stagionale, in programma domenica 28 maggio allo stadio Olivieri. Una sfida al Cesena che varrà il sesto posto, al momento nelle mani proprio del Chievo, a +2 dalle romagnole. Sarà soprattutto, però, l'occasione per omaggiare Francesca Salaorni, che lascerà il calcio giocato dopo 21 anni trascorsi in maglia scaligera. Tanti ingredienti, insomma, per gli ultimi 90 minuti da ricordare.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SASSARI TORRES - HARLEY&DIKKINSON CHIEVO WOMEN 1-2

Reti: 11′ Peddio (S), 31′ rig. Willis (C), 85′ Manca (C)

Sassari Torres: Deiana; Fadini, Blasoni, Congia, Crespi; Poli, Tola (90′ Marras), Peddio, Devoto (87′ Iannazzo); Marenic (60′ st Wagner), Adam. Allenatore: Elio Garavaglia

H&D Chievo: Fenzi, Mele, Salaorni, Zanoletti (46′ Boglioni), Tunoaia; Tardini, Kiem, Buonamassa (67′ Manca); Mascanzoni, Willis (79′ Bianchi), Dallagiacoma. Allenatore: Giacomo Venturi

Ammonite: Dallagiacoma (C)