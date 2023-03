Il Chievo Women si inceppa ancora: sconfitta di misura nella trasferta di Trento

Dopo la sconfitta nel derby con l'Hellas, il Chievo Women cade anche in casa del Trento.

L'inizio è subito in salita per la formazione gialloblù: dopo poco più di due minuti, infatti, è letale la percussione di Kuenrath, che entra in area e scaglia un mancino potente nell'angolo alto della porta. Subito 1 a 0, dunque, allo stadio Briamasco. Inizio shock per il Chievo, sorpreso dall'azione dirompente dell'altoatesina. I primi 45 minuti scivolano via dunque con il vantaggio locale firmato Kuenrath, che ha indirizzato e condizionato subito la partita.

La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione: le ragazze scaligere ci provano più con l'orgoglio e con i nervi che con le idee, come dimostrano alcune azioni insistite ma poco concrete. Il Trento, invece, si difende con ordine, provando addirittura a raddoppiare. Ne deriva un match che regala pochissimi spunti interessanti e tanti duelli e palle contese in ogni parte del campo. Al 79′ arriva l'occasione probabilmente più netta del secondo tempo: sponda di testa di Dallagiacoma su palla inattiva che arriva dalle parti di Scuratti, anticipata sul più bello, al momento della girata a rete. A cinque minuti dal 90′ il Trento torna alla carica: sugli sviluppi di corner, grande riflesso di Bettineschi che respinge una conclusione da posizione pericolosa di Santos, salvando le sue compagne dal raddoppio. Il forcing finale delle gialloblù per acciuffare il pari non produce nessun effetto concreto e così la disputa termina sull'1 a 0.

Per le ragazze di Venturi sarà ora fondamentale non perdere lucidità e ritrovare compattezza per riprendere la corsa già a partire dalla prossima gara casalinga, in programma domenica, 26 marzo, con il Genoa.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

TRENTO CALCIO FEMMINILE - H&D CHIEVO WOMEN 1-0 (1-0)

Reti: 3′ Kuenrath (T)

Trento: Valzolgher, Ruaben (46′ Oberhuber), Andersson, L. Tonelli, Santos; Stockner (75′ Erlicher), Kuenrath, Fuganti; Rosa (60′ A. Tonelli), Bielak (88′ Chemotti), Varrone. A disposizione: Callegari, Battaglioli, Miclet, Gastaldello, Lenzi, Oberhuber, Erlicher, A, Tonelli, Chemotti. All.: Silvia Marcolin

H&D Chievo: Bettineschi, Boglioni (62′ Mele), Zanoletti, Corrado, Mascanzoni; Kiem (46′ Tunoaia), Caneo (75′ Bianchi); Alborghetti, Scuratti, Dallagiacoma; Willis (46′ Manca). A disposizione: Fenzi, Buonamassa, Mombelli, Salaorni, Tunoaia, Manca, Mele, Bianchi. All.: Giacomo Venturi

Ammonite: Bielak (T)

Arbitro: Marco Zini (sez. Udine) Assistenti: Lentini-Milillo