ChievoVerona Women, sconfitta di misura sul campo dell'Arezzo

Dopo il successo casalingo ottenuto con il Genoa, il Chievo Women non riesce a ripetersi in trasferta, cedendo di misura sul campo dell'Arezzo.

Un match in cui le padrone di casa confermano il loro spirito battagliero, approcciando con grande aggressività. La prima iniziativa delle locali è di Razzolini, sul cui tiro si frappone in modo decisivo Zanoletti. Dopo pochi secondi altro intervento provvidenziale, questa volta di Tunoaia, che impedisce la battuta a rete di Zazzera su un pericoloso cross basso. Il primo squillo del Chievo, invece, arriva al 14′: al termine di una transizione offensiva guidata da Dallagiacoma, Sacchi riesce a bloccare la sua conclusione potente. Dieci minuti dopo toscane ancora pericolose con il tiro a giro di Bassano, fuori di poco, che anticipa il minuto di fuoco della mezz'ora di gioco. Prima il traversone insidioso di Tardini, poi Razzolini che salta Bettineschi ma, a porta sguarnita, non riesce a depositare in rete calciando a pochi centimetri dal palo. Un'occasione mancata che porta a chiudere perciò a reti bianche la prima frazione.

La ripresa si apre come equilibrata nei primi minuti, con le squadre che però si allungano sin da subito. Al 54′ Alborghetti prova a mettersi in proprio, si accentra e con il mancino conclude alto. Al 71', poi, un rimpallo favorisce la progressione di Zazzera, che si lancia in campo aperto. L'esterno arriva in area e sfodera un diagonale che sfiora il palo. Una gioia del gol solo rimandata perché, nel giro di un minuto, le amaranto festeggiano il vantaggio: Zazzera appoggia infatti a rimorchio per Tuteri, che dalla distanza trova l'angolino alto. Duro colpo per le scaligere, in evidente difficoltà in questa fase della contesa. Lo dimostra anche l'azione successiva al gol, in cui Bettineschi è chiamata a un doppio miracolo: prima respingendo su Cagnina, poi rialzandosi da terra e chiudendo la porta anche a Razzolini sulla ribattuta. La gara scivola via senza altri particolari squilli e ad Arezzo, dunque, finisce 1 a 0 per le locali.

Adesso la pausa che permetterà al Chievo Women di recuperare energie in vista delle ultime sette gare di campionato, a partire dal match casalingo previsto il 16 aprile contro il Brescia.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

AREZZO FEMMINILE - CHIEVO WOMEN 1-0 (0-0)

Reti: 72′ Tuteri

ACF Arezzo: Sacchi, Pasquali, Binazzi, Fortunati, Tuteri; Pirriatore (87′ Ceccarelli), Morreale, Cagnina; Bassano Razzolini, Zazzera. Allenatore: Emiliano Testini

H&D Chievo Women: Bettineschi, Tunoaia, Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Caneo (67′ Willis), Kiem (76′ Manca), Tardini; Alborghetti (82′ Bianchi), Scuratti, Dallagiacoma. Allenatore: Giacomo Venturi

Ammonite: Tuteri (A)