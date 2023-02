Chievo Women, non riesce l'impresa a Vinovo: la Juventus accede alle semifinali di Coppa Italia

Niente da fare per il Chievo Women, eliminato dalla Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia femminile.

Ripartite dallo 0 a 3 della sfida di Verona, la storica prima volta delle gialloblù alla fase a eliminazione diretta trova così il suo epilogo allo Juventus Training Center di Vinovo.

La Juve impone infatti da subito il proprio ritmo, cercando di amministrare il possesso e affondare. La prima vera grande occasione dell’incontro arriva al 19′, quando Duljan si ritrova in area a tu-per-tu con Bettineschi, che risponde con una prodezza. Al 24' il Chievo è costretto a fare a meno di Massa, che in caduta si procura una probabile frattura alla spalla. Alla mezz'ora Bonansea ci prova prima di testa su traversone di Simon, non trovando la porta. Subito dopo, trova una deviazione di Corrado che rischia di ingannare Bettineschi. L'ultima occasione della prima frazione arriva a cinque minuti dal 45′. Nystrom conclude dai 16 metri con grande potenza, ma Bettineschi si distende e in tuffo compie un altro grande intervento. Si va dunque negli spogliatoi sullo 0 a 0, complice una difesa che ha resistito agli attacchi bianconeri e soprattutto di una numero uno gialloblù in stato di grazia.

Nella ripresa il Chievo Women fa sempre più fatica ad assorbire le iniziative avversarie, con Duljan che decide di inanellare una serie di accelerazioni difficili da contenere. Proprio da una di queste discese arriva il vantaggio locale: la svedese fa tutto da sola, dribbla Mele, va sul fondo e regala a Bonansea un cioccolatino da depositare in rete: 1 a 0. La reazione del Chievo arriva dopo poco più di cinque minuti: contropiede veloce con la neo entrata Ferrato nei panni dell’assist-woman, Alborghetti conclude in diagonale da buona posizione, chiamando la risposta di Aprile in due tempi. Al 65′ Duljan semina ancora il panico e Mele è costretta a stenderla. Dal dischetto Caruso è impeccabile e realizza il 2 a 0. Da qui in poi comincia il monologo bianconero, e l'ultima a mollare è sempre Bettineschi, protagonista di altri interventi decisivi su Beerensteyn, Girelli, Beerensteyn e Pfattner. Al 92′ altro penalty per la formazione locale: Manca atterra Pfattner, mandando Girelli dagli undici metri. La centravanti realizza la rete numero 99 con la Juventus e chiude la gara sul 3 a 0.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

JUVENTUS WOMEN - H&D CHIEVO WOMEN 3-0 (0-0)

Reti: 56′ Bonansea (J), 65′ rig. Caruso (J), 92′ rig. Girelli (J)

Juventus Women: Aprile, Rosucci (11’ st Schatzer), Sembrant (27’ st Girelli) Boattin, Simon, Gunnarsdottir (11’ st Lenzini), Caruso (27’ st Grosso), Pfattner, Duljan, Nystrom, Bonansea (11’ st Beerensteyn). All. Joe Montemurro

H&D Chievo: Bettineschi, Salaorni, Zanoletti, Corrado; Mele, Kiem, Tardini (27′ st Caneo), Mascanzoni (12′ st Tunoaia); Massa (24′ Scuratti), Willis (12′ st Ferrato), Alborghetti (27 ‘ st Manca). All. Giacomo Venturi