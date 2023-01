ChievoVerona Women, la gioia arriva sul finale: il sigillo di Willis regala i tre punti a Cesena

Dopo la sconfitta interna nell'andata dei quarti di Coppa Italia contro la Juventus, il Chievo Women riassapora subito la vittoria in campionato. Dal bianconero al bianconero, in Romagna le gialloblù espugnano infatti il campo del Cesena in uno scontro diretto da considerare come il vero big match dell'ultima d'andata di Serie B.

A partire meglio sono tuttavia le locali, che riescono a sfondare in area di rigore grazie agli inserimenti di Casadei e Distefano. Il primo squillo delle scaligere arriva al quarto d'ora con Massa, ma il primo tempo scivola via a reti bianche e senza troppe occasioni. Nella ripresa partono nuovamente forte le romagnole, creando scompiglio in occasioni delle iniziative offensive. Quella più importante arriva su palla inattiva: punizione dal limite di Iriguchi e palla che si stampa sulla traversa. Mister Venturi prova a scuotere le sue giocatrici e dopo un'ora di gioco inserisce anche Dallagiacoma, subito pericolosa nel cross per Mascanzoni, che di testa indirizza però sopra la traversa. Al 68′ progressione di Porcarelli e conclusione potente dalla distanza, vola Bettineschi in corner per evitare il vantaggio locale. All'84' la svolta: la maltese Willis, appena entrata al posto di Ferrato, sceglie il momento più bello, più delicato del match e forse anche della stagione, per realizzare il primo gol in gialloblù. Massa è abile a prolungare il servizio di Boglioni, servendo con un filtrante la numero 20. L'attaccante finalizza la ripartenza con un diagonale mancino che si infila nell'angolino, portando il Chievo in vantaggio a poco più di cinque minuti dal 90'. Il Cesena prova l'arrembaggio finale, ma il forcing delle bianconere va a sbattere contro il muro della retroguardia clivense, ancora la migliore della categoria per reti subite. Finisce dunque 0 a 1 per le ospiti.

Si tratta di tre punti di fondamentale importanza per la formazione di Venturi, che ottengono il successo in una sfida e su un campo molto difficile, staccando in classifica le romagnole e soprattutto mantenendo invariato il distacco dalla vetta (-3 dalla Lazio). Appuntamento ora a domenica, 5 febbraio, quando le gialloblù torneranno allo stadio Olivieri per affrontare l'Apulia Trani, tre giorni prima del ritorno di Coppa Italia a Torino con la Juventus.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CESENA FEMMINILE - CHIEVOVERONA WOMEN 0-1

Reti: 84′ Willis (C)

Cesena Femminile: Frigotto; Casadei, Costa, Mancuso, Cuciniello (90′ Carlini); Miotto (66′ Kiamou), Iriguchi, Porcarelli, Zanni (80′ Sechi); Distefano (90′ Nano), Alkhovik (66′ Ploner). Allenatore: Michele Ardito

H&D CHIEVO WOMEN: Bettineschi, Mele (72′ Boglioni), Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Tardini, Kiem, Scuratti (87′ Caneo); Alborghetti (61′ Dallagiacoma), Ferrato (72′ Willis), Massa (87′ Salaorni). Allenatore: Giacomo Venturi