Al Chievo Women è fatale un primo tempo sottotono: il derby veneto va al Cittadella

Dopo l'amara trasferta di Coppa Italia di Torino sul campo della Juventus, l'H&D Chievo Women esce sconfitto anche in campionato.

Nel big match valido per la 2^ giornata di ritorno della Serie B, infatti, le gialloblù vengono superate dal Cittadella in occasione del prestigioso derby veneto.

Dopo la grande pressione iniziale, le granata passano in vantaggio alla mezz'ora di gioco. Cross dalla destra di Asta su cui liscia Ferin, favorendo involontariamente la corsa di Pizzolato, che si fionda sulla palla vagante e mette in rete da posizione ravvicinata. Poco più di un minuto dopo il gol dell'1 a 0, blackout delle scaligere, che dimostrano di risentire del gol subito: errore di disimpegno all'interno dell'area e Ferin ne approfitta beffando Bettineschi, fuori dai pali, con un sinistro a giro. Sfida che si mette in salita, ma soprattutto preoccupa la tenuta mentale della formazione di Venturi, in difficoltà anche dal punto di vista psicologico, come confermato da incertezze e imprecisioni dopo il doppio colpo assestato dal Cittadella. Le padrone di casa provano così a sfruttare l'inerzia della gara e vanno addirittura vicine al tris con le giocate di Ferin e Kongouli.

Un cambio di atteggiamento delle ospiti è visibile già a partire dai primi minuti della ripresa, con un approccio più aggressivo alla disputa. Alcune variazioni, con l'ingresso di Tunoaia e la scelta del doppio centravanti con Willis ad affiancare Ferrato, portano le gialloblù a riaprire i giochi. Ottima traiettoria di Corrado su calcio d'angolo e grande scelta di tempo di Ferrato, che di testa trova la rete che accorcia le distanze. Willis si dimostra in fiducia e, al 62′, dalla grande distanza si coordina bene e non sorprende Toniolo solo per una questione di centimetri. Nel tentativo di acciuffare il pareggio, il Chievo si espone però ai contropiedi avversari. Al 78′ il Cittadella riparte con Kongouli, che in progressione serve Ferin davanti a Bettineschi. Contatto lieve in area con Corrado, ma quanto basta all'arbitro per espellere la centrale, giudicando l'episodio come chiara occasione da gol. Dal dischetto Kongouli angola troppo la conclusione e mette a lato. Nonostante il pericolo scampato, si rifà subito per il rigore sbagliato proprio Kongouli, che al minuto 81 resiste al contrasto con Zanoletti e sigla il 3 a 1.

Primo ko del 2023 in campionato, dunque, per il Chievo Women, che paga un primo tempo sbiadito e di sofferenza. Decisivi soprattutto i due minuti di buio, dopo la mezz'ora di gioco, che hanno compromesso gran parte della partita. Ora due settimane di riposo per le clivensi, che dovranno cercare di recuperare le energie in vista della ripresa in programma domenica 26 febbraio, quando toneranno allo stadio Olivieri per un altro big match con il Napoli.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CITTADELLA WOMEN - H&D CHIEVO WOMEN 3-1 (2-0)

Reti: 30′ Pizzolato (Cit), 32′ Ferin (Cit), 59′ Ferrato (Chi), 81′ Kongouli (Cit)

Cittadella Women: Toniolo, Asta, Ambrosi, Masu, Peruzzo; Dahlberg (66′ Saggion), Nichele (92′ Nurzia), Benedetti; Pizzolato (92′ Zannini), Ferin (92′ Pavana), Kongouli (87′ Begal). Allenatore: Salvatore Colantuono

H&D Chievo Women: Bettineschi, Mele (46′ Tunoaia), Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Tardini (74′ Caneo), Kiem, Scuratti (46′ Willis); Alborghetti (80′ Manca), Ferrato (80′ Boglioni), Dallagiacoma. Allenatore: Giacomo Venturi

Note: ammonita Willis (Chi); espulsa Corrado (Chi)