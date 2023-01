Il ChievoVerona Women espugna San Marino: decisiva ancora una volta Ferrato

Dopo la vittoria contro il Sassuolo in Coppa Italia, che ha garantito l'accesso alla doppia sfida dei quarti di finale con la Juventus, il Chievo Women conquista la prima vittoria dell'anno anche in campionato, superando il San Marino e avvicinandosi così sempre di più al podio di B.

L'avvio di gara è molto teso, con tanto agonismo e poche occasioni da rete. L'unica vera emozione della prima mezz'ora arriva al 15′, quando Montanari travolge Massa e l'arbitro assegna inizialmente il calcio di rigore. Il tiro dagli undici metri, però, viene successivamente annullato per una posizione di fuorigioco. La prima frazione si chiude così sul risultato di 0 a 0, con la sfida che rimane bloccata fino all'intervallo.

La ripresa si apre con quella che probabilmente è fino a quel momento la migliore opportunità dell’incontro. Barbieri è ancora abile a proteggere palla in area e a girare di prima intenzione a rete. Riflesso straordinario di Sargenti che salva il risultato. Al 59′ si registra l'episodio che cambia il match. Giropalla rischioso all'interno dell'area per le Titane: Larenza si addormenta e stende Ferrato, brava e lesta a intercettare il pallone. Dal dischetto la stessa centravanti gialloblù spiazza Montanari con freddezza e porta in vantaggio il Chievo. Il sigillo della nove sblocca la situazione di stallo, ma le gialloblù non possono rilassarsi perchè la partita continua a regalare duelli in ogni parte del campo, che talvolta sfociano anche in momenti di nervosismo. Al 79′, infatti, il direttore di gara decide di espellere l'allenatrice Domenichetti per proteste e anche il pubblico di casa di scalda. A cinque minuti dal 90′ occasione importante per il pari per le padrone di casa. Sponda di Tamburini per Brambilla all’interno dell'area, ma da buona posizione quest'ultima non centra lo specchio. La paura vera arriva al 93′ e al 94′. Prima è Fancellu a cercare con una conclusione a limite dell'area il più classico dei gol dell'ex, negato solo dalla respinta decisiva di testa di Salaorni. Poi è Sargenti a volare sul tiro di Barbieri, fissando in modo definitivo il risultato sullo 0 a 1 con un'altra prodezza.

Alla fine è una vittoria di valore estremamente importante per il Chievo Women, che solo grazie a una prestazione di carattere, più efficace che bella, riesce a portare a casa il bottino pieno. Dopo l'impegno casalingo con la Torres di domenica all'Olivieri, mercoledì 25 gennaio alle 18 il Chievo ospiterà la Juventus nell'andata dei quarti di Coppa Italia, prima di concludere la settimana di fuoco con lo scontro diretto con il Cesena.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SAN MARINO ACADEMY - CHIEVOVERONA WOMEN 0-1

Reti: 60′ rig. Ferrato

San Marino Academy: Montanari, Micciarelli, Baldini (57′ Fancellu), Menin (57′ Ladu), Larenza; Brambilla, Gallina, Bolognini (67′ Bertolotti); Prinzivalli, Barbieri, Marengoni (67′ Tamburini). All: Giulia Domenichetti

H&D CHIEVO W: Sargenti, Mele (83′ Boglioni), Corrado, Zanoletti, Mascanzoni; Scuratti, Kiem, Caneo (83′ Salaorni); Massa (71′ Tunoaia), Ferrato (83′ Willis), Alborghetti (56′ Dallagiacoma). All: Giacomo Venturi

Ammonite: Alborghetti (C), Mele (C), Scuratti (C), Ladu (S)

Note: 79′ Espulsa l'allenatrice Giulia Domenichetti (S)