Chievo Women, un'altra vittoria di carattere: con la Torres basta il sigillo di Dallagiacoma

A distanza di pochi giorni dall'attesa e storica sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, il Chievo Women si impone nel confronto con la Sassari Torres grazie al sigillo di Dallagiacoma, che permette alle ragazze di Venturi di accorciare su Lazio e Napoli (entrambe sconfitte) e preparare con fiducia il match previsto contro le bianconere.

Una gara iniziata con il brivido per le scaligere, che al 25′ vedono le avversarie sfiorare il vantaggio con la traversa centrata dall'ex Marenic. Passata la paura, la formazione gialloblù cresce nel gioco e nell'intensità, complici anche alcune sostituzioni come quella di Scuratti, che ci mette poco a rendersi pericolosa con una delle sue progressioni. Quello di Scuratti è solo il preludio del gol, che arriva al 62′: cross dalla corsia mancina di Boglioni e testa di Dallagiacoma, che con la sua parabola ingannevole prende in controtempo Deiana e insacca l'1 a 0. Da qui alla fine dell'incontro, il Chievo amministra la gara e limita meglio le iniziative delle ospiti, che non riescono a trovare la via della porta.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - TORRES FEMMINILE 1-0 (0-0)

Reti: 62′ Dallagiacoma (C)

ChievoVerona Women: Bettineschi, Boglioni, Zanoletti, Salaorni, Tunoaia (58’ Mascanzoni), Kiem, Tardini (58’ Corrado), Caneo (46’ Scuratti), Alborghetti (46’ Massa), Ferrato (85’ Willis) Dallagiacoma.

A disposizione: Mele, Scuratti, Manca, Mombelli, Willis, Mascanzoni, Massa, Corrado, Sargenti

Allenatore: Giacomo Venturi

Torres Femminile: Deiana; Tola, Blasoni, Fadini; Crespi, Spets, Wagner (88’ Poli), Iannazzo, Peddio; Devoto, Marenic A disposizione: Padovano, Russu, Hidalgo Merino, Pitittu, Poli, Scottoni, Prato, Sotgia

Allenatore: Mauro Ardizzone