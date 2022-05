Chievo Women, battuta d'arresto col Tavagnacco

Battuta d'arresto per il ChievoVerona Women, che torna sconfitto dalla trasferta con il Tavagnacco fermando così a tre la striscia di successi consecutivi.

Le gialloblù, una volta passate in svantaggio, non sono riuscite a ribaltare il risultato, come già accaduto negli ultimi tre precedenti.

La partita si apre con una prima mezz'ora difficile per le ragazze di Venturi, che pur non rischiando nulla, faticano a rendersi pericolose nella metà campo avversaria. Alla prima vera sortita d'attacco, le locali sbloccano il match con Donda, che raccoglie una respinta in area e sigla l'1 a 0. Nel momento del massimo sforzo offensivo clivense, la squadra friulana colpisce in contropiede con Ferin. Al 76' le scaligere ha l'occasione per rientrare in partita dopo aver conquistato un penalty: dal dischetto la capitana Boni fallisce, con Beretta che riesce a toccare quel tanto che basta per evitare il gol. Nel corso del forcing finale, le padrone di casa vanno vicine al tris, evitato però da un grande intervento di Fenzi su Kongouli.

A Tavagnacco finisce così 2 a 0, con il San Marino ad approfittarne per agganciare il Chievo al terzo posto. Per conquistare il podio le ragazze di Venturi dovranno centrare la vittoria con il Cortefranca e sperare in un passo falso del team della Repubblica del Titano, impegnato proprio con il Tavagnacco. Appuntamento dunque a domenica 22, allo stadio Olivieri di Verona, per l'ultimissimo e atteso incontro stagionale.