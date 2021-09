Chievo 2021, la rinascita. Scelto il nuovo mister e annunciate le selezioni

Per Sergio Pellissier non poteva andare a finire così.

Il ChievoVerona escluso dalla Serie B, destinato a scomparire dopo 35 anni di militanza tra i professionisti. Per l'ex bomber gialloblù il legame era troppo forte per poterlo spezzare. Un post su Instagram di amarezza, quello pubblicato dopo che per la squadra non è arrivata la possibilità di ripartire nemmeno dalla Serie D. Ma, in cuor suo, non era arrivato ancora il momento di lasciarla. E allora si è rimboccato le maniche, guidando in prima persona la rifondazione della società, per cercare di far rivivere ancora una volta quella favola che lui ha tanto amato.

Adesso l'FC Chievo 2021 è pronto a ricominciare da zero, dalla Terza Categoria. È già stato ufficializzato attraverso i canali social il nuovo tecnico, Riccardo Allegretti:

«Allegretti nuovo mister FC Chievo. Riccardo Allegretti, classe 1978, inizia la sua carriera di calciatore nel Milan, per poi continuare come centrocampista registrando decine di presenze in Serie A e B (Lecco, Empoli, Reggiana, Como, Chievo, Venezia, Bari, Triestina, solo per citarne alcune). Nell'agosto del 2015, decide di ritirarsi dal calcio giocato per intraprendere la carriera da allenatore. Con Città di Cologno ottiene la promozione in Seconda categoria e con il Primorje Football Club nel 2018 vince il campionato con passaggio in Eccellenza».

Scelto l'allenatore, è arrivato ora il turno dei giocatori. Sono state fissate due date di provini per la formazione della Prima Squadra, ovvero mercoledì 8 e giovedì 9 settembre, dalle 16.30 alle 18.30. Le selezioni si terranno al Payanini Center di via San Marco, a Verona, nel rispetto delle normative Sarscovid-19, perciò con l'obbligo di presentare il Green Pass all'ingresso dell'impianto.