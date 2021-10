Caso multiproprietà, Setti costretto a cedere una società: Hellas Verona o Mantova?

Il presidente Maurizio Setti sarà costretto a cedere o l'Hellas Verona o il Mantova.

Questo quanto decretato dall'ultimo incontro del Consiglio Federale svolto a Roma, al termine del quale la FIGC ha pubblicato un comunicato con i temi affrontati. Fra tutti compare anche quello riguardante il caso delle multiproprietà, del quale è stato deciso:

«Il Consiglio ha approvato all'unanimità il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un Club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell'affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie D. Per i casi esistenti, attraverso una disciplina transitoria, si è dato tempo per la dismissione entro l'inizio della stagione 2024/2025».

Un po' spiazzato il patron gialloblù, che appena saputo della notizia ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta di Mantova: «Gravina mi aveva detto che prima ne avremmo parlato, comunque adesso vedremo come affrontare la situazione. Un po' di tempo c'è, ma ovviamente dispiace che un progetto debba essere rivisto. Vedremo cosa fare, in questo momento non lo so. Non ho assolutamente deciso nulla e sul tavolo ci sono dunque tutte le opzioni. Prenderemo in mano il problema e nei prossimi mesi vaglieremo la situazione, vedremo cosa converrà fare ed effettueremo le scelte necessarie».

Sono quattro i club professionistici italiani coinvolti dal nuovo provvedimento. Oltre a Setti con Hellas e Mantova, anche Aurelio De Laurentiis possiede infatti la proprietà di due Club: Napoli in Serie A e Bari in Serie C.