Hellas, Caprari: «Col Milan per vincere. Il nostro segreto? Siamo squadra anche fuori dal campo»

Gianluca Caprari, fantasista dell'Hellas Verona, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport a pochi giorni di distanza dal big match contro il Milan.

Queste le principali dichiarazioni del trequartista scaligero, che in maglia gialloblù ha collezionato sin qui 32 presenze, arricchite da 12 gol e 7 assist:

«È senza dubbio la mia miglior stagione. Invece col Verona con gli obiettivi siamo andati oltre. Ora doppia cifra anche di assist? Sarebbe il cerchio perfetto: dovrei farne uno in ciascuna delle ultime tre partite. È dura, ma ci proverò. Il feeling col Cholito? È lo stesso che ho con tutti gli altri. Non sono parole di circostanza. Uno dei nostri segreti è che siamo una squadra dentro e soprattutto fuori dal campo. Ci vediamo un giorno sì e uno no per cenare assieme, parliamo e ridiamo. Questo ha cementato il gruppo. È la prima volta che mi capita di frequentare così tanti compagni. La mia ambizione? Spero di realizzare il sogno che ho da sempre: la Nazionale. Ci spero tanto, ne ho avuto soltanto un assaggio, mi sento pronto. Quanto conta Tudor nella mia crescita? Tanto, il mister ti martella ogni allenamento e anche dopo aver conquistato la salvezza non è cambiato di una virgola. Così ci miglioriamo in continuazione. E siamo vicini al nostro prossimo obiettivo, che è il record di punti e di gol. Ci proviamo. Se conosco la fatal Verona? Sì, non ne abbiamo parlato ma ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari. andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere. Con tre vittorie possiamo addirittura sperare nell'Europa, sarebbe la ciliegina. Faremo il massimo, questo è sicuro. La partita di domenica col Milan? Sarà spettacolare, loro hanno grande qualità ma il Verona ha dimostrato che se sta al 100% è fastidioso per tutti e possiamo fare risultato anche con loro, perché oltre a ritmo e aggressività, anche noi abbiamo qualità».