Cangrande d'oro, premio all'Hellas Verona. In Gran Guardia presente l'eccellenza dello sport scaligero

Cangrande d'oro assegnato all'Hellas Verona.



La squadra gialloblù verrà insignita del prestigioso premio per essersi contraddistinta nel campionato di Serie A durante un anno che, a causa della pandemia, ha condizionato, e per alcune discipline anche fermato, l'attività sportiva.



La cerimonia di consegna, che eccezionalmente quest'anno è stata posticipata a novembre, si terrà domani, mercoledì 10 novembre, alle ore 17 in Gran Guardia. Sul palcoscenico, una dopo l'altra, tutte le eccellenze dello sport veronese.



L'apertura dell'evento, che sarà presentato dai giornalisti Mario Poli e Gianluca Tavellin, sarà dedicata agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi a Tokyo.





L'annuncio è stato dato in Sala Arazzi alla presenza dell'assessore allo Sport Filippo Rando, del presidente dell'USSI regionale Alberto Nuvolari, del direttore della Fondazione Bentegodi Stefano Stanzial e del presidente della commissione comunale Sport Enrico Guardini.