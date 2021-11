Cangrande d'oro, in Gran Guardia consegnato il premio all'Hellas Verona

L'Hellas Verona riceve il Premio Cangrande d'oro 2021.

Sono stati consegnati in Gran Guardia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 novembre, i riconoscimenti riservati agli atleti e agli sportivi che nel 2020, o nel corso della loro carriera, hanno conseguito prestigiosi risultati.



A vincere l'edizione di quest'anno è proprio l'Hellas Verona, squadra che rappresenta la città in Serie A e che, durante l'anno caratterizzato dalla pandemia, si è contraddistinta per i successi raggiunti.



Gli altri premi sono stati assegnati a Misha Palazzo, Giada Pozzato, Vittorio Bissaro, Alessio Corradini e Nicolò Casale, all'Ufficio Scolastico provinciale Educazione Fisica (Premio Cangrande Scuola), all'Associazione "Tennis per tutti" Valentina Tezza e Associazione Buster Basket (Premio Cangrande Sociale nello Sport), Luigi Fresco (Premio Cangrande Allenatore Sportivo), Adriano Baso, Tiziano Begal, Gaetano Dalla Pria, Andrea Bonomini e Alfonso Sonato (Premio Cangrande Dirigente Sportivo), SSD Audace Calcio a 5 e AC Hellas Verona 1903 calcio a 5 (Premio Cangrande Squadra), Pastificio Avesani (Premio Cangrande Sponsor), Andrea Nocini (Premio Cangrande Giornalista Sportivo) e Giuseppe Zanoncelli (Premio Cangrande Carriera Sportiva).



Prima della cerimonia è stato consegnato un riconoscimento anche ai partecipanti a Tokyo 2020, gli atleti paralimpici Federico Falco, Stefano Raimondi, Xenia e Misha Palazzo, i tecnici Marcello Rigamonti, Mattia Cambi, Luca Zenti e gli atleti olimpici Clara Guerra, Chiara Consolini e Giacomo Fantoni.



All'evento sono intervenuti il sindaco Federico Sboarina, l'assessore allo Sport Filippo Rando, l'assessore al Decentramento Marco Padovani e l'assessore ai Servizi Demografici Stefano Bianchini più altri rappresentanti del mondo sportivo scaligero.