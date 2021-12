Caldiero, Zanazzi in prestito alla Sambenedettese

Lorenzo Zanazzi è stato ceduto in prestito alla Sambenedettese.

Il Caldiero Terme, attraverso un comunicato, ha ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo del giovane centrocampista.

Questa la nota del Club gialloverde:

«Il Calcio Caldiero Terme S.S.D comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del centrocampista Lorenzo Zanazzi alla società Sambenedettese Calcio, realtà di Serie D del girone F. Il classe 2002, arrivato a Caldiero nell’estate del 2020, ha totalizzato in gialloverde 34 presenze con 5 reti all’attivo. A Lorenzo i migliori auguri per la nuova avventura professionale da tutta la società termale».

Di seguito, invece, il commento del direttore sportivo Fabio Brutti:

«Questa operazione rappresenta la nostra filosofia. Siamo stati bravi a valorizzare un giovane e a renderlo appetibile per una piazza storica come San Benedetto del Tronto. Ora non cercheremo un sostituto sul mercato. Vogliamo dare fiducia ai giovani presenti in rosa. Ringraziamo Lorenzo per la professionalità con cui ha difeso i colori del Caldiero».