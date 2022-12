Caldiero, ufficiale il riscatto di Rossafi dal San Giovanni Ilarione

Girone C

Serie D Girone C

Il Caldiero guarda al domani, assicurandosi una giovane promessa.

La società termale, attraverso i propri canali, ha comunicato infatti una notizia importante riguardante il proprio settore giovanile. Il Club gialloverde ha esercitato dal San Giovanni Ilarione il diritto di riscatto per Akram Rossafi, giovane centrocampista offensivo classe 2006, abile a bruciare le tappe e a giocare sotto età nella Juniores nazionale di mister Enrico Fracasso, formazione nella quale si sta imponendo con buone prestazioni e un discreto fiuto del gol.

Un investimento per il presente e per il futuro del Caldiero, a testimonianza dell'attenzione riposta sui talenti del territorio in cui opera. Il presidente Filippo Berti e l'intero direttivo ci hanno tenuto ad augurare a Rossafi le migliori fortune con i colori gialloverdi.