Caldiero, ufficiale l'ingaggio dell'ex Hellas e Chievo Fabrizio Cacciatore

Colpo da Serie A per il Caldiero Terme.

La società gialloverde di Serie D ha annunciato, tramite i propri canali, l'arrivo di Fabrizio Cacciatore, che ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione corrente.

Classe 1986, il difensore vanta molta esperienza ai vertici del calcio italiano: ha vestito le maglie di Sampdoria, Hellas Verona, Chievo Verona e Cagliari, totalizzando 179 presenze in Serie A, a cui vanno aggiunte 130 presenze in Serie B. Fabrizio Cacciatore ha calcato i campi della massima serie l'ultima volta il 27 giugno 2020, nella sfida tra Cagliari e Torino. L'ultima presenza in assoluto, invece, è stata lo scorso 10 aprile nella gara tra Ascoli e Monza del campionato di Serie B.

Ecco le prime parole del terzino, riportate sul sito ufficiale del Club: «Ho accettato con piacere questa proposta. L'ambiente mi ha accolto nel migliore dei modi. Ho parlato con il direttore sportivo Fabio Brutti ed ho avvertito immediatamente sensazioni positive. Fisicamente sto bene e sono pronto a dare il mio contributo. Non vedo l'ora di ritrovare il clima della partita. Mi voglio godere al massimo questa realtà, senza pensare a quello che sarà il futuro».

Queste, invece, le dichiarazioni del presidente Filippo Berti sul nuovo acquisto: «Fabrizio è oggettivamente il calciatore più titolato che abbia vestito i colori del Caldiero. Crediamo possa esserci utile nell'immediato per sopperire a quella che è l'attuale carenza nel reparto arretrato. Siamo felici di poterlo annoverare tra le nostre fila. Sicuramente ci darà una grossa mano. Gli rivolgo un benvenuto caloroso e gli auguro le migliori fortune con i nostri colori».