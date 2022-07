Il Caldiero ha il suo nuovo attaccante: ufficiale Battistini

Colpo in attacco per il Caldiero: la società termale, tramite una nota ufficiale apparsa sul sito, ha comunicato l'arrivo dell'attaccante romagnolo Luca Battistini.

Il classe '99 ha vestito in carriera le maglie di Forlì, Rimini e San Marino, prima di accettare nuove sfide nel girone veneto di Serie D con le maglie di Mestre ed Este. Ora la nuova avventura con la società gialloverde, con cui è stato siglato un accordo di durata annuale.

«Ho colto al volo la richiesta del Caldiero» ha ammesso Battistini. «Ne sono molto felice. Voglio ripagare l’opportunità che mi ha concesso la società. Il mio obiettivo sarà essere determinante in zona gol ma soprattutto lavorare per il bene della squadra. Ho già sentito mister Fabrizio Cacciatore, che mi ha trasmesso tutta la sua carica. Sono pronto per questa avventura».

«Il primo approccio con Luca è stato positivo» ha dichiarato invece il presidente, Filippo Berti, soddisfatto dell'innesto messo a segno. «Mi auguro possa integrarsi da subito nella nostra realtà e diventare un’arma importante per la nostra squadra. Gli auguro le migliori fortune con i nostri colori».