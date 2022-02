Caldiero, Alberto Tronco è un nuovo giocatore gialloverde

Dopo il recente ingaggio del giovane Poliero, il Caldiero ha messo subito a segno un altro acquisto.

La società gialloverde di Serie D ha infatti annunciato, tramite i propri canali, l'arrivo di Alberto Tronco, esterno offensivo nella prima parte di stagione al Levico Terme.

Cresciuto nei settori giovanili di Vicenza, Fiorentina ed Hellas Verona, il classe '97 ha condiviso lo spogliatoio con futuri campioni come Federico Chiesa e Nicolò Casale, attualmente stelle di Juventus ed Hellas Verona. A livello personale, Alberto Tronco, ha vissuto per quattro stagioni il professionismo con le maglie di Bassano e Vicenza, vincendo anche il torneo di Lega Pro nella stagione 2019/2020. In Serie D ha vestito i colori di Folgore Caratese e Levico Terme. Adesso la nuova avventura al Calcio Caldiero Terme.

Ecco le prime parole del giocatore, riportate sul sito ufficiale del Club: «Sono molto contento per questa scelta. La trattativa è durata due giorni. Ho accettato subito di venire a Caldiero. È una società modello con strutture all’avanguardia. Mi sento fortunato per questa possibilità e non vedo l'ora di ripagare la dirigenza. Caldiero è il mio presente e speriamo anche il mio futuro. Qui ci sono tutti gli ingredienti per fare bene e per progredire a livello calcistico. Il gruppo mi ha accolto benissimo. Arrivo in una squadra con tanti giocatori forti e di categoria. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister».

Queste, invece, le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Brutti sul nuovo acquisto: «Ringrazio Alberto per la priorità che ci ha riservato in sede di trattativa. La nostra squadra aveva bisogno di un calciatore di quelle caratteristiche. È un profilo molto interessante, capace di inventarsi la giocata e di servire assist per i compagni. Lo ritengo un innesto azzeccato. Gli auguro le migliori fortune con i colori del Caldiero. Sono certo ci darà una grossa mano».