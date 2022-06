Caldiero, ufficiali tre colpi in entrata: Boni, Fiumicetti e Miloradovic

Tre colpi in entrata per il Caldiero, pronto a ripartire alla grande per la stagione 2022/23: la società gialloverde ha ufficializzato l'ingaggio di Nicolò Boni, Alberto Fiumicetti e Stefan Miloradovic.

Boni è un esterno classe '99, cresciuto calcisticamente nel Chievo, nell'ultima annata punto di forza del Pescantina Settimo in Eccellenza, con cui ha totalizzato otto reti. Fiumicetti è invece un attaccante classe 2000: dopo due anni con la Primavera dell'Hellas, è entrato nel calcio dei grandi con Fermana e Mantova, in Lega Pro e Serie D, prima di trovare una propria dimensione in Eccellenza. L'ultimo, ma non per importanza, è il bomber classe '96 Miloradovic. Prima punta, lascia la Virtus Cornedo dopo sedici centri stagionali in Eccellenza. Di seguito le principali dichiarazioni rilasciate all'Ufficio Stampa dei termali da parte dei tre nuovi acquisti, che andranno a rinforzare la rosa della Prima Squadra del riconfermato mister Fabrizio Cacciatore.

«Volevo confrontarmi con una squadra di categoria superiore e finalmente ho raggiunto questo obiettivo» esordisce con fierezza Nicolò Boni. «Sono curioso di mettermi alla prova in questa categoria e lavorerò per ritagliarmi il mio spazio. Ringrazio il Caldiero per l'opportunità».

«Ho accettato subito senza pensarci» ammette invece Alberto Fiumicetti. «Caldiero è una realtà perfetta per la mia crescita. Arrivo in un club organizzato e con strutture all'avanguardia. Sono molto felice per questa opportunità. Non me la lascerò sfuggire».

«Il dialogo con la società è stato ottimo fin da subito. Credo sia il passo giusto per la mia carriera» racconta Stefan Miloradovic. «Avevo bisogno di stimoli nuovi e Caldiero rispecchia le mie esigenze. Sono molto motivato. Mi metto completamente a disposizione dell'allenatore. Il mio obiettivo è essere competitivo nella nuova categoria».