Caldiero, smentite le voci di cessione del club

Il Caldiero dice basta.

Attraverso un duro comunicato, la società gialloverde ha voluto spegnere in via definitiva le voci circolate su possibili accordi riguardo alla cessione del club o del titolo sportivo di Serie D. Di seguito la nota ufficiale apparsa sul sito dei termali, che per la quarta stagione ripartiranno ancora con la famiglia Berti alla guida:

«Il Calcio Caldiero Terme smentisce con forza le notizie emerse negli ultimi giorni. Non esiste nessun accordo con qualsivoglia società o realtà per la cessione del club o del titolo sportivo di Serie D. Ogni notizia o voce circolata tra gli addetti ai lavori è pura fantasia e come tale desideriamo respingerla al mittente. Il presidente Filippo Berti ci tiene a rassicurare sponsor e sostenitori. Il Calcio Caldiero Terme proseguirà la propria attività anche nel prossimo campionato, con la lealtà e l'impegno che da sempre hanno contraddistinto questo sodalizio. La società sta già programmando la prossima stagione sportiva, la quarta consecutiva del club in Serie D con la famiglia Berti orgogliosamente alla guida. Invitiamo i colleghi giornalisti a contattare il nostro ufficio stampa per verificare la correttezza delle informazioni eventualmente in possesso relative al club. La società si riserva di tutelarsi in ogni sede in caso di nuove notizie prive di fondamento».