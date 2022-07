Caldiero, rinnovano i "ministri della difesa" Baldani, Baschirotto e Rossi

Sono ufficiali altre tre conferme per il Caldiero, pronto a ripartire con la nuova stagione 2022/2023: i difensori Nicolò Baldani, Francesco Baschirotto e Jacopo Rossi vestiranno i colori gialloverdi anche nel prossimo campionato di Serie D.

Nicolò Baldani, difensore classe 2000, è arrivato alla corte del Caldiero in occasione del campionato di Eccellenza 2018/2019. La sua scalata è coincisa con quella della società. Apprezzato per la sua duttilità, ha ricoperto praticamente tutti i ruoli tra difesa e centrocampo. Da giovane speranza, grazie ad una progressiva crescita, oggi per i termali si è trasformato in certezza per il futuro.

Francesco Baschirotto, difensore classe 2000, si è ritagliato a Caldiero un ruolo di primo piano fin dall'arrivo nel 2018. In maglia gialloverde si è segnalato tra i giovani più interessanti della categoria. Una presenza significativa nel cuore della difesa, oltre che un calciatore di indubbio affidamento.

Jacopo Rossi, difensore classe '95, è il leader del reparto difensivo. Negli ultimi due anni è stato il padrone di ogni palla vagante, un leone anche nelle avversità, come dimostrato nel recupero lampo da un grave infortunio. Colonna portante del gruppo, tra gli effetti speciali possiede anche un buonissimo feeling con il gol.