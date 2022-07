Caldiero, poker di conferme: Zerbato, Boldini, Manarin e Filiciotto ancora in gialloverde

Sono ufficiali quattro conferme chiave per il Caldiero, pronto a ripartire con la nuova stagione 2022/2023: Lorenzo Zerbato, Lorenzo Boldini, Luca Manarin e Alberto Filiciotto vestiranno i colori gialloverdi anche nel prossimo campionato di Serie D.

Lorenzo Zerbato, attaccante classe '91, è l’emblema della scalata recente del club della famiglia Berti. Arrivato in Eccellenza nel campionato 2017/2018, è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata in Coppa Italia dilettanti che ha consegnato al Caldiero la promozione in Serie D al termine della stagione 2018/2019. In Serie D Zerbato ha ulteriormente incrementato i propri numeri, risultando quest'anno il miglior marcatore del girone C di Serie D con 20 reti. In totale ha segnato in maglia gialloverde ben 78 gol.

Lorenzo Boldini, centrocampista classe '92, è arrivato a Caldiero nel corso del mercato invernale del 2021. Apprezzato fin da subito per la duttilità, ha aggiunto alla mediana fisicità e anche capacità di inserimenti senza palla. Questo sarà il suo terzo campionato con con i termali.

Luca Manarin, attaccante classe '95, è l’uomo di talento su cui il Caldiero ha puntato fin dall’inverno 2019. La sua tecnica è stata un fattore aggiunto negli ultimi due campionati trascorsi in orbita play-off. Questo sarà il quarto campionato consecutivo in gialloverde.

Alberto Filiciotto, centrocampista classe '92, ha contribuito fin dall’Eccellenza agli ottimi risultati dell’universo Caldiero. In Serie D ha alzato l'asticella, diventando un centrocampista tra i più apprezzati della categoria. L'ultima stagione è stata straordinaria anche a livello realizzativo: 12 gol totali giocando lontano dalla porta.