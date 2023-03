Caldiero, Pimazzoni convocato alla 73° edizione della Viareggio Cup

Girone C

Altro traguardo di prestigio raggiunto dal Caldiero sotto la gestione della famiglia Berti: per la prima volta, infatti, un giocatore gialloverde parteciperà alla Viareggio Cup.

La società termale, attraverso i propri canali, ha annunciato con orgoglio la convocazione con la Rappresentativa di Serie D del centrocampista Alessandro Pimazzoni per il prossimo torneo di Viareggio. Il selezionatore della LND Giuliano Giannichedda ha svelato le proprie carte, ufficializzando i nomi dei ventiquattro convocati, arrivati dopo un lungo lavoro di scrematura attraverso gli stage territoriali e due raduni nazionali. Il classe 2004 sarà l'unico calciatore del territorio veronese in forza alla selezione, insieme a tutti i migliori talenti Under 18 del campionato di Interregionale. Un premio al lavoro di tutta la filiera della società del presidente Filippo Berti, dove Pimazzoni ha affinato la sua formazione nel settore giovanile prima di distinguersi nei ranghi della Prima Squadra agli ordini di Fabrizio Cacciatore.

L'avventura del giovane centrocampista inizierà il prossimo 16 marzo con il raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. La Rappresentativa di Serie D è stata inserita nel raggruppamento 8 insieme a Sport Recife (Brasile), Ladegbuwa (Nigeria) e Imolese. La formazione di Giannichedda scenderà in campo martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo in orari e impianti ancora da definire.