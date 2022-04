Caldiero, prime parole di Cacciatore da nuovo allenatore: «Grazie alla società per l'opportunità»

In quattro giorni è cambiata decisamente prospettiva per Fabrizio Cacciatore, che è passato da essere esperto difensore ad allenatore alle prime armi.

L'ex giocatore di Hellas e Chievo è stato scelto come nuovo tecnico del Caldiero, società nella quale era arrivato a novembre per rinforzare la retroguardia. Solamente venerdì scorso, 16 aprile, era sceso in campo nel derby veronese perso contro l'Ambrosiana. Ora il cambio di rotta: la dirigenza gialloverde, dopo l'esonero di mister Tommaso Chiecchi, ha scelto di affidarsi a lui come soluzione interna fino al termine della stagione. Ieri, martedì 19 aprile, ha diretto la ripresa degli allenamenti, per poi incontrare i giornalisti nella sala stampa dello stadio.

«Ringrazio la società per l'opportunità», ha esordito Cacciatore. «Nella mia testa ragionavo già sul percorso da allenatore, un anno fa ho ottenuto il patentino Uefa B. Magari ho anticipato i tempi, ma sono felice di iniziare questo nuovo capitolo. Il mio primo obiettivo è accendere l'entusiasmo, sfruttando le caratteristiche dei calciatori che ho a disposizione. Non ho un modello a cui ispirarmi, ho avuto grandi allenatori ma ora devo percorrere la mia strada. Sabato abbiamo già una partita, ora sto pensando solo a questo primo passo».

Il direttore sportivo Fabio Brutti ha poi aggiunto: «Ho chiesto la disponibilità a Fabrizio, che ha subito risposto con grandi motivazioni. Vogliamo chiudere bene il campionato e crediamo di aver fatto la scelta migliore. Fabrizio era un faro per il gruppo e credo non avrà problemi nella gestione del nuovo ruolo. Gli auguriamo grandi fortune con i nostri colori. Le sue ambizioni sono in linea con le nostre».