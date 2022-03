Caldiero, intervento chirurgico per Viviani

Girone C

Luca Viviani, centrocampista del Caldiero, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico.

Nel corso della gara disputata dai termali contro l'Arzignano, il giocatore ha infatti avuto la peggio in uno scontro di gioco, riportando la frattura del piatto tibiale. Un serio infortunio per il classe 1991, alla sua terza stagione in maglia gialloverde.

Questo il comunicato rilasciato dal Club del presidente Berti tramite i canali ufficiali della società:

«Il Calcio Caldiero Terme SSD informa che il proprio tesserato Luca Viviani si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo la frattura del piatto tibiale, riportata a seguito di uno scontro di gioco nella sfida contro l’Arzignano Valchiampo.

L’operazione, eseguita presso l’ospedale di Negrar, è perfettamente riuscita. Non sono state riportate problematiche ai legamenti, si attende una risonanza per eventuali lacerazioni del menisco».