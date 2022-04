Caldiero, esordio da dimenticare per mister Cacciatore: quattro giornate di squalifica

Stangata per il nuovo tecnico gialloverde, al debutto sulla panchina dei termali nella sfida persa contro l'Adriese, punito per espressioni ingiuriose e minacciose rivolte alla terna arbitrale. A meno che non arrivino i play-off (o un ricorso), potrà tornare a dirigere la squadra sul campo solo dalla prossima stagione