Caldiero, esonerato Chiecchi: panchina affidata all'esordiente Cacciatore

Scossone sulla panchina del Caldiero.

Dopo il cambio di guida tecnica (obbligato) da parte del Sona, durante il weekend di Pasqua anche un'altra squadra di Serie D ha quindi avuto grandi novità sul fronte allenatore.

La società del presidente Berti, infatti, ha comunicato di aver sollevato dall'incarico mister Tommaso Chiecchi appena dopo la sconfitta nel derby contro l'Ambrosiana. Chiecchi era approdato la scorsa estate, lasciandosi alle spalle una lunga militanza proprio al timone degli avversari rossoneri. A prendere il suo posto, fino al termine della stagione, ci sarà Fabrizio Cacciatore, giocatore esperto ex Hellas e Chievo, sin qui impiegato in campo nella difesa dei termali. L'esordio è previsto per sabato, 23 aprile, nella trasferta di Adria. A seguito di un buon momento attraversato, i gialloverdi hanno di recente rallentato, conquistando solamente cinque punti nelle ultime sette gare, e ritrovandosi al quinto posto nella classifica del girone C.