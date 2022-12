Caldiero, doppio colpo in entrata: ufficiali gli arrivi di Zanazzi e Moretti

Due nuovi innesti per il Caldiero, che in questa fase prenatalizia sta già puntellando la squadra per disputare un girone di ritorno da protagonista in Serie D.

La prima mossa ufficiale dei termali riguarda il ritorno del centrocampista Lorenzo Zanazzi: il classe 2002 ha vestito i colori gialloverdi nella stagione 2020/2021 e per parte di quella 2021/2022, prima delle esperienze con Sambenedettese e Montecchio Maggiore. «Sono davvero molto felice per questo ritorno a Caldiero» ha commentato la giovane promessa. «Ritrovo una società modello, con cui ho sempre mantenuto ottimi rapporti. Nelle mie ultime esperienze credo di essere maturato come uomo e come giocatore. Non vedo l’ora di scendere in campo insieme ai miei compagni».

Subito dopo, la società del presidente Filippo Berti ha annunciato anche l'approdo del difensore classe 1997 Alessandro Moretti. Cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Pro Vercelli, Moretti ha indossato in Serie D maglie importanti come quelle di Imolese, Fermana, Legnago e Delta Porto Tolle, iniziando la stagione in corso a Lentigione in Emilia Romagna. «Ho sempre sentito parlare benissimo di questa realtà» ha dichiarato l'ultimo arrivato. «Non è stato difficile accettare questa proposta. Ringrazio la società per la fiducia che ha riposto nei confronti. Fisicamente sto bene e sono pronto per dare da subito il mio contributo».