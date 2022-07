Caldiero, altre due conferme: Cherubin e Viviani restano in gialloverde

Il Caldiero, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le conferme di Alessandro Cherubin e Luca Viviani per la stagione sportiva 2022/2023.

I due calciatori indosseranno quindi i colori gialloverdi anche nel prossimo campionato di Serie D, aggiungendosi così agli altri già annunciati in precedenza. Si fa riferimento a Lorenzo Zerbato, Lorenzo Boldini, Luca Manarin e Alberto Filiciotto, oltre che a Nicolò Baldani, Francesco Baschirotto e Jacopo Rossi.

Alessandro Cherubin, centrocampista classe '99, è arrivato a Caldiero nel dicembre del 2019. In maglia gialloverde ha disputato 78 partite, facendosi apprezzare per il temperamento e per l’energia riversata sul campo. Un lottatore utilissimo alla causa. Questo sarà il suo quarto campionato con i colori del Caldiero.

Luca Viviani, centrocampista classe '91, è a tutti gli effetti una bandiera del ciclo recente del Caldiero. Tra le doti principali piedi educatissimi ed una leadership naturale sul campo. Ha sposato il progetto gialloverde in Eccellenza, alimentandolo poi nelle successive stagioni in Serie D. Questo sarà il suo quinto campionato con i colori del Caldiero.