Caldiero, Cacciatore si presenta: «Piazza con grandi potenzialità, organizzazione da professionisti. Felice di essere qui»

Fabrizio Cacciatore, nuovo acquisto del Caldiero, è stato presentato ufficialmente nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 11 novembre.

Il classe 1986, con all'attivo 179 presenze in Serie A tra Sampdoria, Hellas Verona, Chievo Verona e Cagliari, ha firmato un contratto per la corrente stagione sportiva.

Queste le principali dichiarazioni del difensore ex Hellas e Chievo, riportate sul sito ufficiale della società:

«Sono rimasto piacevolmente stupito dal club. Le infrastrutture sono di ottimo livello. L'avventura a Caldiero è paragonabile alla mia prima esperienza nei professionisti con l'Olbia di quasi vent'anni fa. L'organizzazione è molto vicina al professionismo. Credo che questa piazza abbia delle grandi potenzialità. Sono arrivato qui con estrema passione e per dare il mio contributo. Non mi faccio particolari domande sul futuro. In questo momento sono felice di essere qui. Anche alcuni ex compagni di squadra mi hanno parlato molto bene di questa piazza, come il veronese Riccardo Meggiorini. Adesso sono ritornato a fare quello che più amo. Mi metto a disposizione, consapevole di dover crescere nel ritmo partita. Ringrazio la società per la fiducia nei miei confronti».

Durante la conferenza stampa, è intervenuto anche il presidente gialloverde Filippo Berti: «Il feeling con Fabrizio è stato immediato. La prima chiamata è avvenuta venerdì scorso. Lunedì ci siamo incontrati e martedì abbiamo messo nero su bianco l'accordo. Fabrizio si è subito inserito nel gruppo. Può essere un riferimento per i più giovani e può portarci grande esperienza. Sono certo ci darà una grossa mano. Gli rivolgo un benvenuto caloroso nella nostra realtà».

Il direttore sportivo dei termali Fabio Brutti, invece, ha aggiunto: «Sono rimasto colpito dall'umiltà di Fabrizio Cacciatore. È una persona genuina, semplice. I primi giorni sono stati positivi. Noi lo stiamo aiutando a ritrovare lo smalto migliore. Crediamo sia stata la soluzione ideale per tamponare quella che era la falla del nostro reparto arretrato. Ora ci sentiamo più solidi. Siamo pronti per cominciare questa avventura insieme».