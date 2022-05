Caldiero, Cacciatore riconfermato in panchina

Il Caldiero Terme, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato la riconferma di Fabrizio Cacciatore come allenatore della Prima Squadra anche per la stagione 2022/23.

Cacciatore, descritto dalla società termale come una delle sorprese più liete dell'ultimo campionato, ha guidato la formazione gialloverde inizialmente sul campo, prima di trasferirsi in panchina per dare un'impronta significativa alla squadra. Con l'esonero di Tommaso Chiecchi, infatti, la dirigenza ha voluto dargli l'immediata opportunità di cimentarsi nel nuovo ruolo di tecnico già sul finale di questa annata, decidendo di rinnovare la fiducia in lui anche per la prossima, la quarta consecutiva in Serie D.

«Caldiero era la mia priorità» ammette Cacciatore. «Mi sono sentito accolto fin da subito. L'ambiente è positivo. Lavorerò in un campionato importante, con ragazzi già formati. Credo sia l'opportunità migliore che potesse capitarmi. Ringrazio la società e il presidente Filippo Berti per la fiducia. Riverserò sul campo le mie grandi motivazioni».

Il presidente Filippo Berti ha invece dichiarato: «Auguro a Fabrizio una stagione positiva alla guida del nostro Caldiero. È un profilo che si sposa perfettamente con la nostra realtà. Sono rimasto gratificato dal suo entusiasmo. È sicuramente un tassello importante nella costruzione della nostra Prima Squadra».