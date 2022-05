Caldiero, il bilancio di fine stagione di Brutti e Zerbato: «Chiuso un campionato positivo»

La stagione si è chiusa con una vittoria e un sesto posto centrato in Serie D: si può dire che, quella appena terminata, sia stata un'annata all'insegna della continuità per il Caldiero.

«Per me è stato un campionato ultra positivo» spiega il direttore sportivo dei termali, Fabio Brutti. «A dire la verità, sono stati due campionati molto positivi: arriviamo da un quinto posto play-off, quest'anno un sesto posto. L'obiettivo massimo era il quinto, non l'abbiamo raggiunto, però siamo comunque felicissimi del risultato ottenuto. È un piazzamento che vale tanto, con squadre molto forti. Il traguardo play-off è sfumato perché forse all'inizio ci abbiamo messo un po' troppo a trovare la quadra, e poi c'è stato il cambio allenatore: la sostituzione di guida tecnica ci ha fatto perdere dei punti. Detto questo, però, abbiamo fatto 51 punti, superando ancora la soglia dei 50: dobbiamo essere tutti soddisfatti. Aggiungo che nella graduatoria giovani siamo arrivati secondi, mentre l'anno scorso primi, per cui riuscire a lavorare con i propri ragazzi del territorio per noi è davvero un risultato importante. Futuro? Credo che questo sia il massimo al momento per una piazza come questa, dopo tanti anni questo ciclo per qualcuno di noi finirà. Penso che il Caldiero sia entrato nella storia con quinto e sesto posto in Serie D, al momento non si può ambire a più di così».

«Venivamo da un momento un po' difficile, abbiamo avuto un calo fisico che ci ha messi in difficoltà a livello mentale. L'obiettivo play-off è sfumato col Mestre, per cui col Cjarlins ci tenevamo a chiudere bene per mantenere il sesto posto» ammette il capitano gialloverde Lorenzo Zerbato, premiato come capocannoniere del girone C grazie alle 20 reti messe a segno. «Il mio gol è stata una cosa in più, sono contento e basta. È la prima volta che metto il "2" davanti e quindi sono molto felice. La mia continuità? Di segreti non è che ce ne siano tanti, sicuramente stando più vicino alla porta è più facile buttare la palla dentro. I miei gol sono merito dei miei compagni che mi mettono nelle condizioni di poterli fare. Dedico il titolo alla mia futura moglie Ilaria, il 25 giugno ci sposiamo e non vedo l'ora che arrivi quel giorno. Futuro? A differenza dell'anno scorso abbiamo finito in calando, c'è un po' di amaro in bocca perché siamo arrivati appena al di sotto della zona play-off. Per la prossima stagione siamo pronti a ripetere queste due annate».