Calciomercato dilettanti, continuano le trattative

Avanzano con ritmo le trattative di calciomercato dilettanti del mese di giugno.

Il lavoro di allestimento rosa del Team Santa Lucia Golosine rimane molto frenetico, con tante riconferme e qualche nuovo arrivo. Per provare a risalire subito in Eccellenza dopo la retrocessione, la società biancoblù si è assicurata la permanenza di diversi elementi della squadra affidata al nuovo mister Alessandro Ghirigato, tra i quali quella dell'attaccante classe '87 Luca Avesani, oltre che i ritorni del '97 Andrea Mantovanelli e del '95 Marco Raimo. L'Audace, acquisita la permanenza in Promozione dopo i playout, per prima cosa ha bloccato la possibile partenza del jolly offensivo Luiz Henrique Herber.

Il direttore sportivo del Lugagnano, Roberto Spada, ha ufficializzato l'arrivo sulla panchina gialloblù di Pippo Perinon, bomber ex Ambrosiana, in veste di team manager. A completare lo staff tecnico l'allenatore Nicola Santelli, il vice Nicola Fazzini e Giovanni Pietropoli, difensore che si è ritirato dal calcio giocato. Il Cologna Veneta, nonostante la retrocessione, ha deciso per di proseguire con mister Luca Cortellazzi al timone. Discorso analogo per il Castelnuovo del Garda, neopromosso in Eccellenza, che ha blindato il trainer lupatotino Gianni Canovo. Sempre sul fronte tecnici, Nicola Chieppe si è accasato al Cadidavid al posto di Fabrizio Sona, lasciando il Quaderni dopo l'impresa salvezza. Lorenzo Borin, classe 1999, è il nuovo ds dell'Atletico Città di Cerea: ex calciatore del Legnago, subentra a Giacomo Cordioli, passato al Caldiero. Proprio dal "Piccolo Toro" ha salutato Paolo Zocco, centrocampista classe 2000, trasferitosi al Bevilacqua. L'attaccante 1993 Giacomo Boseggia, invece, ha lasciato il Mozzecane per andare all'Oppeano.

Il Montorio, annunciato l'ingaggio dell'esperto difensore Marcus N'Ze, ora punta forte sul centrocampista classe '94 Edoardo Cecco, ex Montecchio e Bassano, reduce dal salto in Serie D col Villafranca. La Virtus Verona si sta preparando ad un'altra stagione in Serie C: fra i nomi più gettonati c'è quello del trequartista del Montecchio Matteo Casarotto, che sta trascinando i vicentini verso la Serie D con oltre 30 gol fra campionato e spareggi finali.