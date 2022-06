Calciomercato dilettanti, i primi movimenti

Con l'arrivo del mese di giugno, sono già partite le trattative di calciomercato dilettanti.

Molto attivo sin dalle battute iniziali il Team Santa Lucia Golosine, che dalla Promozione vuole immediatamente risalire in Eccellenza dopo la retrocessione maturata al termine del campionato. Già annunciate diverse riconferme in casa biancoblù: Riccardo Olivieri, Francesco Bonato, Matteo Arduini, Federico Nardi, Gianmarco Buniotto e Matteo Padovani. La società del presidente Giuseppe Bettini ha poi comunicato di aver affidato la guida tecnica ad Alessandro Ghirigato, ex allenatore di Bovolone e Scaligera.

A proposito di mister, Andrea Corrent lascia l'Isola Rizza Roverchiara per accasarsi ai "cugini" dell'Oppeano del patron Luca Agnolin, che ha deciso dunque di non rinnovare la fiducia a Michele Cherobin. Si attende solo l'ufficialità. Al San Giovanni Lupatoto c'è invece la riconferma per il mister Simone Marocchio, che resta così al timone dei biancorossi di Daniele Perbellini. Nel frattempo alla Belfiorese, per sostituire il partente Nicola Lonzar (passato a dirigere i quadri delle giovanili del Caldiero) è giunto Roberto Piuzzi, recentemente in servizio sia nella Primavera che nell'Under 17 dell'Hellas Verona. Al Vigasio del numero uno Cristian Zaffani prosegue il binomio composto da mister Manuel Spinale e dal ds Claudio Ferrarese.

Sulla panchina del Garda, al posto di Matteo Fattori, è stato scelto l'ex Governolese Luca Bozzini. Per quanto riguarda la rosa, rimangono i portieri Gabriele Carletti e Mattia Bianchi, entrambi classe 1999 ed ex Sona e giovanili dell'Hellas Verona; in entrata presi il centrocampista Mattia Leanza dal Peschiera, il terzino Davide Cazzola dal Cadidavid, la punta centrale Patryk Parol e il mediano Andrea Bresaola dall'Atletico Cerea.