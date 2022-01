Calciomercato dilettanti, in Serie D movimenti per Ambrosiana, San Martino Speme e Sona

Operazioni in entrata e in uscita per le squadre veronesi di Serie D.

L'Ambrosiana ha annunciato l'ingaggio di Elia Dal Cortivo, proveniente dall'Este. Difensore centrale classe 2001, Dal Cortivo è nato a Soave ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Hellas Verona, arrivando a giocare con la formazione Primavera. La scorsa stagione era in forza al Sona in Serie D, dove ha collezionato 29 presenze e 3 gol. La società rossonera, inoltre, ha dato il benvenuto a Gabriel Leite Borges, trequartista classe 1995 cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Palmeiras di San Paolo. Nel 2020 è approdato in Italia nell'Arzignano, dopodiché è passato prima alla Luparense e poi al Trento in quarta serie. Di rientro da un infortunio ed un intervento alla spalla, sarà a disposizione di mister Sammarco a partire da metà gennaio.

In attesa della ripresa del campionato, che potrebbe essere posticipata, anche il Sona ha annunciato alcuni movimenti. L'unica compagine veneta del girone B del "Campionato d'Italia", ha infatti ufficializzato gli arrivi dalla Gladiator 1924 dell'attaccante classe 2001 Mario Strianese e del centrocampista, sempre 2001, Luigi Di Monte. Contemporaneamente hanno lasciato la corte del tecnico Filippo Damini il difensore classe 2002 Davide Mattei e l'attaccante guineense del 2002 Nunes Correia, entrambi in direzione Garda, squadra del girone A di Eccellenza.

Un nuovo innesto, infine, è giunto in casa del San Martino Speme. Il Club del presidente Sabaini si è assicurato il giovane difensore classe 2003 Graham Momodu, ex Cittadella e Chievo Under 19, che andrà a rinforzare il comparto degli Under a disposizione del nuovo allenatore Mario Colantoni per la seconda parte di stagione.