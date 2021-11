Calciomercato dilettanti: Marchesini all'Alba, Beghin all'Oppeano, Otoo torna al Concordia. Doppio colpo in entrata per Sona e Ambrosiana

Sono già state ufficializzate le prime trattative di calciomercato per le squadre dilettantistiche del panorama veronese.

Come riportato da PianetaCalcio, al PGS Concordia si è registrato il ritorno dell'attaccante Ronnie Otoo, ex Bardolino ed Aurora Cavalponica. Il terzino classe 1990 Enrico Marchesini, ex Valgatara, ha lasciato l'Isola Rizza Roverchiara per accasarsi all'Alba Borgo Roma di mister Meneghetti. Annunciato l'arrivo a Oppeano di Luca Beghin, centrale difensivo classe 1987 prelevato dal San Martino Speme ed ex Provese, Vigasio, Este e Sambonifacese.

L'Ambrosiana ha annunciato, tramite i propri canali, l'approdo di Aurelio Barilaro e Matteo Capellini. Barilaro è un difensore classe 1994 con esperienza tra Serie D e Serie C (dove ha militato con Ancona e Messina). Capellini, invece, è un centrocampista classe 2001 che ha giocato in Serie D nel Roccella. Oltre a questi due, la società rossonera aveva già comunicato in precedenza anche l'ingaggio di Maikol Negro, attaccante classe 1988. Per quanto riguarda le uscite, Alessandro Costa si è trasferito al Sestri Levante, Damiano Zampini al Garda, Alessandro Rossignoli alla Belfiorese e Thomas Erman al Crema.

Il Sona, attraverso il proprio sito, ha presentato i nuovi acquisti Gianluca Mazzi e Davide Mattei, rispettivamente portiere classe 2003 e difensore classe 2002. Il primo è giunto dalla Pianese, mentre il secondo dal Rieti.