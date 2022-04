Cagliari - Hellas Verona, le probabili formazioni | Nessun cambio per i gialloblù

L'Hellas, dopo il pareggio opaco con la Sampdoria, vuole continuare a inseguire il record di punti in Serie A. Eguagliata la soglia di 49 del miglior Verona di Juric, i gialloblù puntano ora ai 54 di Mandorlini. Per farlo serve fare risultato a Cagliari, di fronte ai rossoblù che dopo lo scivolone col Genoa non possono permettersi di fare altri errori, perché le partite sono sempre meno e la zona calda di bassa classifica scotta sempre di più. Per i rossoblù c'è in ballo la salvezza: Mazzarri lo sa, tanto che ha portato la squadra in ritiro per preparare al meglio la sfida, in programma domani (sabato 30 aprile) alle ore 15 allo stadio 'Unipol Domus'.

I PRECEDENTI - Il Verona è imbattuto da 6 sfide di Serie A contro il Cagliari (3 vittorie e 3 pareggi) e nelle due più recenti ha tenuto la porta inviolata. L'ultimo successo sardo risale al 5 novembre 2017 (2-1 con Ceppitelli e Faragò che hanno risposto alla rete di Zuculini). L'Hellas ha vinto 8 delle 15 gare contro i rossoblù nell'era dei tre punti a vittoria (4 pareggi e tre sconfitte): contro nessuna avversaria ha ottenuto più successi nella competizione.

QUI CAGLIARI - Aspettando i pieni recuperi di Nandez e Goldaniga, Mazzarri punterà su Cragno in porta, la difesa a tre con Altare, Carboni e il rientrante ed ex Lovato. A centrocampo a destra Bellanova, Grassi, Deiola e Marin in mezzo, Dalbert a sinistra. In avanti fiducia alla coppia formata da Joao Pedro e Keita Baldé. Così l'allenatore toscano alla vigilia: «Il Verona è la rivelazione del campionato, gioca senza grandi patemi e dovremo fare una partita attenta e aggressiva come contro il Sassuolo. Gli altri risultati non possiamo controllarli, noi possiamo farlo soltanto per i nostri: andremo a Salerno per fare il massimo e a fare punti. Sono molto carico, questa carica penso di averla trasmessa ai ragazzi e dovrà essere trasmessa al nostro grande pubblico».

QUI HELLAS VERONA - Malgrado la collettiva prestazione sottotono contro la Sampdoria, Igor Tudor (che sarà in tribuna per squalifica) non sembra intenzionato a cambiare formazione. Günter resta in vantaggio su Sutalo al centro della difesa, con Ceccherini e Casale ai suoi lati. Faraoni e Lazovic i due esterni, Ilic e Tameze in regia, con Veloso pronto eventualmente a subentrare nella ripresa. Pochi dubbi anche in attacco: Barak e Caprari a supporto del centravanti Simeone. Il tecnico croato non ha tenuto la consueta conferenza pre-partita per mancanza di tempo, avendo i gialloblù in programma l'ultimo allenamento in tarda mattinata e nel pomeriggio la partenza in charter per Cagliari.

ARBITRO - Daniele Orsato di Schio

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.