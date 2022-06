Cadidavid, ufficiale un colpo importante: ecco Testini

Colpo importante messo a segno dal Cadidavid: Lorenzo Testini è un nuovo giocatore biancoblù.

Il trequartista, classe 1992, arriva dopo due stagioni all'Albaronco. Cresciuto nelle giovanili dell'Hellas, in passato ha militato in diverse squadre del panorama dilettantistico veronese, principalmente a cavallo tra Eccellenza e Serie D: Cerea, Vigasio, Team Santa Lucia Golosine, San Giovanni Lupatoto, San Martino Speme e, per ultima, proprio l'Albaronco.

Attraverso un post apparso sui profili social, la società del presidente Ermanno Dosso ha annunciato l'ufficialità del fantasista, pronto a mettersi a disposizione del nuovo mister Nicola Chieppe in vista del prossimo campionato di Promozione.