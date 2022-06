Cadidavid, panchina affidata a Chieppe

Il Cadidavid, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato Nicola Chieppe come nuovo allenatore della Prima Squadra.

Dopo le ultime tre stagioni con Fabrizio Sona in panchina, la società biancoblù ha scelto di affidarsi a lui per dare continuità al percorso il Promozione, con un'ultima buona annata chiusa al sesto posto in classifica. Il direttore sportivo, Adelino Biondani, è riuscito ad ingaggiarlo al termine dell'esperienza al Quaderni in Prima Categoria; l'ex portiere, prima, aveva guidato anche Porto Legnago, Vigasio, Zevio, Belfiorese, Alpo Lepanto, Audace e Concordia.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Club del presidente Ermanno Dosso:

«Il Cadidavid nel prossimo campionato di Promozione si affida a mister Nicola Chieppe. A lui va il compito di dare nuova linfa a tutto l’ambiente e nuova carica nel prossimo campionato. Ci aspetta il palcoscenico di un campionato di Promozione duro e interessante dove cercheremo di far bene con ragazzi giovani e molto determinati. La società ringrazia mister Sona Fabrizio per l'ottimo lavoro svolto, sia per il notevole spessore dimostrato in questi ultimi 3 anni».