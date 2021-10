Boom abbonamenti Hellas, al primo giorno 2300 tessere. Tanti i tifosi gialloblù presenti al Meazza

Successo immediato per la campagna abbonamenti "Al tuo posto, come prima", lanciata di recente dall'Hellas Verona per i propri sostenitori.

Da giovedì 14 ottobre, infatti, il Club gialloblù ha avviato l'iniziativa per coprire le rimanenti 15 partite interne della stagione 2021/22 in Serie A, con gli stessi vantaggiosi prezzi per gara del 2019/20 e le tante promozioni dedicate ai tifosi.

Al primo giorno disponibile c'è stato subito un boom, con la sottoscrizione di ben 2300 tessere. Fino a lunedì 18 ottobre la vendita verrà riservata ai vecchi abbonati che vogliono mantenere il proprio posto, mentre da martedì 19 ci sarà l'apertura per tutti.

Per la sfida col Milan in programma sabato 16 ottobre allo stadio Meazza, invece, sono stati venduti ad ora 1500 biglietti del Settore Ospiti. I supporters potranno acquistare i tagliandi sino al calcio d'inizio, previsto alle ore 20.45.