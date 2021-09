Bologna-Verona, Orsolini: «Contro l'Hellas gara complicata. Di Francesco buon allenatore»

L'esterno del Bologna, intervistato per BFC Week, ha parlato in vista del posticipo di lunedì 13 settembre. Allo stadio Dall'Ara i gialloblù cercheranno di conquistare i primi punti del campionato

Dopo lo stop per la sosta delle Nazionali, il Verona torna in campo allo stadio Dall'Ara a caccia dei primi punti del campionato.

Riccardo Orsolini, ala del Bologna, è stato protagonista di BFC Week, il format settimanale proposto dal canale tv rossoblù. Sul prossimo match contro l'Hellas da dichiarato:

«Che gara mi aspetto? Sicuramente sarà una partita difficile. Dovremo stare attenti perché loro hanno delle buonissime individualità, anche se hanno perso qualche giocatore durante il mercato. Comunque è una squadra ben allenata, conosco bene mister Di Francesco: è un bravissimo allenatore e ci darà del filo da torcere. Dovremo approcciare bene la partita come sempre».

Il posticipo, valido per la terza giornata di Serie A, è in programma lunedì 13 settembre alle ore 20.45. Per l'incontro è stata di recente vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella regione Veneto.