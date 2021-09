Bologna-Verona, modalità di rimborso biglietti per i residenti in Veneto

«Si ricorda che, su disposizione del Ministero dell’Interno, l’accesso allo stadio non sarà consentito lunedì ai residenti in Veneto.

Di conseguenza, si informano i residenti in detta regione che hanno già acquistato un biglietto per la partita, che devono contattare Vivaticket per le procedure di rimborso e che in ogni caso per loro non sarà possibile accedere al Dall’Ara: si sconsiglia quindi caldamente di intraprendere il viaggio verso Bologna».

Questa la nota pubblicata dal Bologna sul proprio sito ufficiale, condivisa poi anche dall'Hellas Verona.

Sono all'incirca 60 i tifosi gialloblù che avevano acquistato un tagliando per il settore ospiti, e che potranno quindi fare richiesta di rimborso. Per il posticipo allo stadio Dall'Ara, in programma lunedì 13 settembre, attualmente sono stati venduti oltre 10000 biglietti e la Curva Bulgarelli risulta esaurita.