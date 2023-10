Bologna-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara valida per i 16esimi di finale di Coppa Italia, in programma martedì 31 ottobre (ore 21) allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di lunedì 30 ottobre

DOVE ACQUISTARE

- Online esclusivamente sul sito ufficiale del club Bologna FC - CLICCA QUI

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

10€ + Commissioni di servizio

INFO UTILI

- L’ingresso del Settore Ospiti - Curva Ospiti è situato in Via Menabue, laterale di Via Porrettana;

- I cancelli apriranno circa tre ore prima del fischio di inizio;

- La zona adibita a parcheggio tifosi ospiti è lungo la via Porrettana e il suo proseguimento con cambio di denominazione (Via Don L. Sturzo)