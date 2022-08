Bologna - Hellas Verona, le probabili formazioni | Recupero difficile per Ceccherini

Inizio complicato per l'Hellas, che tra Coppa Italia e campionato ha deluso le aspettative.

La sorprendente eliminazione con il Bari e il pesante ko con il Napoli hanno alimentato i primi campanelli d'allarme nell'ambiente gialloblù: il mercato resta ancora nel vivo, con Gabriele Cioffi che ha ribadito a più riprese l'assoluta necessità di rinforzi. Nel frattempo, però, c'è da sfruttare al meglio i giocatori a disposizione, cercando di fare risultato sul campo del Bologna, la scorsa stagione meta fatale per Eusebio Di Francesco. Al Dall'Ara rientrerà Miguel Veloso dalla squalifica, pronto a dar manforte con la sua esperienza in mediana. Il rebus resta sul recupero o meno di Federico Ceccherini: se non dovesse farcela, spazio a uno tra Panagiotis Retsos e Bruno Amione nel terzetto arretrato. Fischio d'inizio fissato alle ore 20.45 di domani, domenica 21 agosto.

I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto 11 delle 46 sfide in Serie A contro il Bologna (20 pareggi e 15 sconfitte) compresa l'ultima (2-1 al Bentegodi lo scorso 21 gennaio). L'Hellas non ottiene due successi di fila nel massimo campionato contro la formazione rossoblù dal 1978. Il Bologna ha ottenuto un clean sheet in tre degli ultimi quattro confronti casalinghi contro i gialloblù nel massimo campionato. In generale, i rossoblù hanno tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide contro gli scaligeri in Serie A (23 volte in 46 gare).

QUI BOLOGNA - Dubbio in attacco per Mihajlovic che deve scegliere la spalla di Arnautovic. In ballottaggio ci sono Orsolini e Sansone, con il primo che doveva scendere in campo dall'inizio anche all'Olimpico ma che é stato sostituito all'ultimo dall'ex Villarreal. Per quanto riguarda il centrocampo, la coppia Schouten-Dominguez guiderà ancora la mediana, con Soriano a supporto; sugli esterni dovrebbero essere schierati De Silvestri e Cambiaso. Lykogiannis, infatti, giocherà in difesa assieme a Medel e Bonifazi, vista l'assenza per squalifica di Soumaoro. In porta il solito Skorupski. Così il tecnico serbo sulla gara con l'Hellas: «Dobbiamo avere una migliore gestione emotiva rispetto alla Lazio, essere aggressivi ma fare attenzione alle ammonizioni. Era la prima partita, domani affrontiamo una buona squadra, non illudiamoci che ha preso nove gol in due partite, sono forti e dovremo essere molto attenti, facendo attenzione ai loro contropiedi e alle loro palle inattive. Non abbiamo giocatori alti come i loro».

QUI HELLAS VERONA - Ceccherini tenta il recupero in extremis dall'infortunio alla caviglia, ma il test decisivo avverrà nella rifinitura. In caso di forfait, spazio ad uno tra Retsos e Amione al fianco di Günter e Dawidowicz. Veloso rientra dalla squalifica e si lancia in ballottaggio con Hongla per le chiavi del centrocampo, con il supporto di Ilic e Tameze. Ancora panchina per Barak, nel frattempo corteggiato dalla Fiorentina. Faraoni e Lazovic restano i padroni delle corsie esterne, mentre il tandem offensivo sarà composto ancora una volta dalla coppia Henry-Lasagna. Così Cioffi nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Sono un allenatore a cui piace lavorare, come alla mia squadra. Dobbiamo ripartire dai primi 55' di Verona-Napoli, ma ci sono tantissime cose da migliorare. Testa bassa, su questo ho insistito con i ragazzi. Importa ciò che si può fare ora, oggi. Conta tornare a casa e sapere di aver dato tutto. A volte si interviene sulla testa, a volte sulla intensità, che non è mai mancata in allenamento. Alla base del calcio però c'è la testa, con cui il Verona ha ottenuto e otterrà risultati. Proposta tattica? Io vedo un gruppo che mi segue e mi rispetta. Però, sulla base di quanto di buono è stato fatto contro un Napoli ancora più forte dello scorso anno, dobbiamo trovare nuove soluzioni in questo senso. Come la squadra arriverà a proporre il mio tipo di calcio? Io voglio vincere le partite. Devo però riuscire a far esprimere alla mia squadra ciò che voglio: ovvero non essere passivi, essere più aggressivi senza palla e leggere meglio le situazioni in fase di possesso. Orgoglio punto di forza da cui ripartire? Sì, l'orgoglio è alla base del nostro lavoro. Assieme al senso di appartenenza è una delle componenti che dobbiamo sempre ricercare, i primi mattoncini su cui costruire. Che squadra è il Bologna? Un avversario consolidato che negli ultimi anni ha trovato continuità, con idee chiare. Il Bologna è tosto».

ARBITRO - Matteo Marcenaro di Genova

Le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.