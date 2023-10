Bologna - Hellas Verona, le probabili formazioni | Mister Baroni studia il turnover di Coppa

Dopo le tre sconfitte consecutive incassate in campionato, l'Hellas di mister Baroni vuole subito voltare pagina in una nuova settimana che si prospetta molto impegnativa.

Prima della sfida di domenica contro il Monza, ad attendere i gialloblù c'è infatti il match valido per i sedicesimi di finale Coppa Italia contro il Bologna, in programma al Dall'Ara nella serata di oggi, martedì 31 ottobre. La gara sarà secca, e in caso di pareggio si andrà ai supplementari e poi ai rigori, con la squadra vincitrice che affronterà l'Inter agli ottavi. Le due formazioni dovrebbero adottare una strategia di turnover (dove possibile), anche se Baroni e Thiago Motta tengono entrambi al passaggio del turno. Si ricorda che la gara sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva da Mediaset, su Canale 20, con fischio d'inizio alle ore 21.

I PRECEDENTI - Nei cinque precedenti in Coppa Italia fra le due squadre il Bologna ha sempre battuto il Verona: quattro volte nei tempi regolamentari, e una volta, nella prima sfida datata 13 novembre 1963, nei tempi supplementari.

QUI BOLOGNA - Motta dovrà sicuramente rinunciare al contributo di un trittico di giocatori usciti un po' malconci dal derby di Reggio Emilia. Stiamo parlando di El Azzouzi e del capitano De Silvestri. Assente dalla lista dei convocati anche Beukema, infortunatosi durante il riscaldamento prepartita e sostituito dal primo minuto da Bonifazi. Van Hooijdonk spera in una maglia da titolare a discapito di Zirkzee, con Ndoye, Fabbian e Karlsson trequartisti alle sue spalle. In mediana spazio dal 1' a Aebischer accanto a Freuler. Per il ruolo di terzini si candidano Posch a destra e Kristiansen a sinistra, con Bonifazi e Calafiori a formare la coppia centrale difensiva. Così il tecnico rossoblù sull'avversario: «Conosciamo bene il Verona e il loro modo di affrontare la gara. Sono capaci di mettere in difficoltà chiunque e noi dovremo aiutarci e provare ad imporre il nostro gioco. L'obiettivo è dare il massimo per passare il turno».

QUI HELLAS VERONA - Tra i convocati gialloblù non ci sono Hien, Cabal, Faraoni e Duda, e Baroni appare orientato a schierare in campo chi ha avuto meno spazio sin qui. A difendere i pali gialloblù probabilmente ci sarà quindi il secondo portiere Perilli, con davanti a lui Coppola, Amione e uno tra i soliti titolari Dawidowicz e Magnani. Ad avere una chance dal primo minuto potrebbe essere anche Tchatchoua, pronto ad agire sulla fascia opposta di Mboula. In mezzo, invece, salgono le quotazioni per un debutto di Charlys per insidiare Hongla e affiancare Serdar. Fiducia a Saponara alle spalle della punta, ruolo in cui potrebbe agire insieme a Suslov (ma occhio al rilancio di Ngonge), con Cruz come riferimento offensivo ed Henry in pista come valida alternativa.

ARBITRO - Federico Dionisi di L'Aquila

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Fabbian, Karlsson; Zirkzee

VERONA (3-4-2-1): Perilli; Dawidowicz, Coppola, Amione; Tchatchoua, Hongla, Serdar, Mboula; Ngonge, Saponara; Cruz